Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mazda gestohlen

Kleve (ots)

In der Zeit von Freitag, (23. Dezember) bis Sonntag, (25. Dezember) entwendeten unbekannte Täter in Kleve auf der Spyckstraße einen grauen PKW Mazda 323 mit den amtlichen Kennzeichen KLE-AR435. Das Fahrzeug war zuvor in einer Parklücke hinter einem Schulgelände in einer Parklücke abgestellt worden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

