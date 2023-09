Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.09.2023

Goslar (ots)

Diebstahl einer Handtasche aus Pkw

Am Samstag, den 02.09.2023 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw bei dem Einzelhandelsgeschäft Edeka, Hildesheimer Straße. Eine 85jährige Fahrzeugführerin war im Begriff den Parkplatz in Richtung Heinrich-Pieper-Str. zu verlassen und musste verkehrsbedingt an der Ausfahrt halten. Ein querender Fahrradfahrer hielt neben dem Pkw an, öffnete die hintere Tür und entnahm die Handtasche von der Rücksitzbank. Danach flüchtete der schwarz gekleidete Täter mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Baßgeige über die Hildesheimer Straße.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der 05321-339-0 zu melden.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 03.09.2023 fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Bundestraße 82 in Höhe Langelsheim ein Pkw auf, welcher in Schlangenlinien in Richtung Goslar fuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 31jährigen Hildesheimer Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Eine weitere Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol ereignete sich am Samstag, 02.09.2023. In der Rosentorstraße in Goslar wurde um 12:40 Uhr bei einem 62jährigen Goslarer Fahrzeugführer eines Pkw eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille festgestellt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell