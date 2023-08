Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Teddys als Tröster für Kinder

Spende der Scout-Stiftung an die Polizei Goslar

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Im polizeilichen Alltag gibt es viele Situationen, bei denen Kinder unmittelbar beteiligt sind. Sei es bei Verkehrsunfällen, häuslicher Gewalt oder auch nach sexuellen Übergriffen oder Grenzverletzungen. Trost und Ablenkung nach solch belastenden Erlebnissen ist für die betroffenen Kinder von elementarer Bedeutung.

Die Polizei Goslar freut sich daher über 50 Teddys, die von der Scout Kinder- und Jugendhilfe Stiftung zur Verfügung gestellt werden. Die kuscheligen Freunde bekommen die von traumatischen und belastenden Erlebnissen betroffenen Kinder bei der Polizei, um ihnen als kleiner Freund zum Kuscheln im ersten Moment Trost und Ablenkung zu schenken.

Die Beauftragte für Jugendsachen im Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar, Stephani Gobernack, schätzt die Aktion: "Eine tolle Geste! Wir freuen uns über die Teddys, die Kindern in so vielen Fällen Trost spenden. Sie sind wertvolle und bewährte Seelentröster. Danke an die Scout Stiftung, die das möglich macht!"

Die SCOUT Stiftung ist für Kinder der Stadt und Umgebung Goslar gegründet worden. Sie will helfen, Lebenswege zu finden. Für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene oder auch für Eltern. Alles, was zur Bildung, Ausbildung, Talentförderung oder Unterstützung z.B. von Alleinerziehenden dient, kann und möchte die Stiftung fördern. Ganz individuell oder aber über Projekte von Vereinen und Verbänden. Ob beispielsweise in der Schule bei den Hausaufgaben oder für die Förderung eines musischen Talents, für die es zuhause einfach am Geld fehlt.

Mehr Informationen zur Stiftung gibt es unter: http://www.scout-jugendstiftung.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell