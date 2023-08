Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 31.08.2023

Goslar (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Goslar-Georgenberg wurde ein schwarzer Skoda Karoq mit dänischer Zulassung von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der Besitzer des Skoda hatte seinen Pkw am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Hotels in der Straße Krugwiese abgestellt. Als er am Donnerstagabend, gegen 19.35 Uhr, zurückkehrte, stellte er Schäden an der hinteren rechten Seite fest.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Am Mittwochabend ereignete sich in der Goslarer Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein 73-jähriger Fahrer eines VW Golf beabsichtigte gegen 20.10 Uhr von seinem Grundstück in der Nonnenstraße in Richtung Claustorwall abzubiegen. Dabei übersah er offensichtlich den von links kommenden VW Polo einer 24-jährigen Frau aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der VW Polo war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 7.000 Euro.

