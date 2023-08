POL-GS: 59-jähriger Mann aus Wildemann vermisst

Goslar (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in das Vereinsheim des Golf-Club Harz in Bad Harzburg ein. Im Zeitraum von 19 Uhr bis 4.50 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude in der Straße Am Breitenberg ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. In einem angrenzenden Verkaufsraum ...

