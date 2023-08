POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.08.2023

Goslar (ots) - Seesen Am 27.08.23 gegen 04:00 Uhr wird durch eine Funkstreife der Polizei Seesen ein PKW in der Bismarckstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung wird eine fehlende Versicherung, eine fehlende Zulassung, sowie eine Manipulation am Kennzeichen festgestellt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Seesen Am 28.08.2023 gegen 13:45 Uhr wird auf der B 248 durch eine ...

mehr