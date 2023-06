Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,98 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann klingelt bei der Hamburger Bundespolizei.

Hamburg (ots)

Am 23.06.2023 gegen 04.25 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.51) direkt vor dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof fest.

"Zuvor klingelte der offensichtlich alkoholisierte Mann bei der Bundespolizei und teilte über die Sprechanlage Streitigkeiten mit. Bundespolizisten nahmen sich der Sache umgehend an und konnten zwei Männer vor der Eingangstür zum Polizeirevier feststellen. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab bei dem 51-Jährigen eine Ausschreibung zur Festnahme."

Der wegen Körperverletzung verurteilte Mann wurde seit Ende Mai 2023 mit einem Haftbefehl gesucht. Der irakische Staatsangehörige hatte zuvor eine geforderte Geldstrafe von rund 700 Euro nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

"Ein im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell