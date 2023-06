BPOL-HH: Bahnhof Altona: Rettung von Entenküken aus dem Gleisbereich durch Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Am 16.06.2023 gegen 14:00 wurde das Bundespolizeirevier Altona von einer unbekannt gebliebenen Melderin telefonisch informiert, dass sich im Bahnhof Altona im Gleis 9 eine Entenfamilie befindet und nicht mehr eigenständig den Gleisbereich verlassen kann.

"Sofort eingesetzte Bundespolizisten konnten anschließend neun Entenküken im Gleis 8 antreffen. Eine Entenmutter war trotz umfangreicher Nachschau in den Gleisen nicht feststellbar. Die geretteten Entenküken wurden in Obhut genommen und zum Bundespolizeirevier Altona gebracht".

"In der Bundespolizeiwache wurden die Entenküken fürsorglich betreut. Dort sorgten die ungewöhnlichen Gäste durch lautes Rufen für einen hohen Lärmpegel".

Der Tiernotdienst der Stadt Hamburg sowie das Schwanenwesen Hamburg wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, sodass am Ende alle aus dem Gleisbereich geretteten Entenküken an den Tiernotdienst übergeben werden konnten.

