Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ohlsdorf: Fehlender Fahrschein im Zug - Untersuchungs-Haftbefehl eines mehrfachen Schokoladendiebes durch Bundespolizei vollstreckt

Hamburg (ots)

Am 14.06.2023 gegen 12:00 Uhr nahm eine für die Bundespolizeiinspektion Hamburg eingesetzte Präsenzstreife der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg einen mit Untersuchungs-Haftbefehl gesuchten Mann (männlich, 50 Jahre) im S-Bahnhof Ohlsdorf fest.

"Zuvor fuhr die Person mit einem Zug der Linie S1 auf der Strecke Rübenkamp - Ohlsdorf. Bei einer Fahrkartenkontrolle durch Mitarbeiter der DB Sicherheit wurde eine fehlende Bahnfahrkarte festgestellt. Zur Identitätsfeststellung wurde die Bundespolizei angefordert."

In der Folge wurden die Personalien der Betroffenen fahndungsmäßig überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Mitte Mai 2023 wurde der russische Staatsangehörige mit einem Untersuchungs-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg auf Grund von vier in Hamburg begangenen Diebstahlsdelikten gesucht. Demnach ist der Beschuldigte in diesen vier Fällen dringend tatverdächtig in der Innenstadt aus Super- und Drogeriemärkten insbesondere Schokoladenwaren entwendet zu haben.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

WL

