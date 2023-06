Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Anzeigenerstattung im Bundespolizeirevier wegen der Straftat Diebstahl - Antragsteller wird selbst mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht

Hamburg (ots)

Am 12.06.2023 gegen 01:15 Uhr erschien ein Mann (35 Jahre) im Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. und gab an, eine Strafanzeige wegen der Straftat Diebstahl erstatten zu wollen, da sein Smartphone am 08.06.2023 gestohlen worden war.

"Im Rahmen der Bearbeitung dieser Strafanzeige wurden die Personalien der betroffenen Person fahndungsmäßig überprüft. Dabei wurde ein überraschender Fahndungstreffer festgestellt. Die Person war zur Festnahme ausgeschrieben und es bestand ein Haftbefehl wegen der Straftat Diebstahl seit Anfang Juni."

Der deutsche Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von 600 EUR nicht gezahlt. Da er auch in der Bundespolizeiwache den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen.

Nach Bearbeitung der gestellten Diebstahlsanzeige im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

WL

