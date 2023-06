Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Aggressiver Bettler mit Haftbefehl gesucht

Hamburg (ots)

Am 11.06.2023 gegen 19:25 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mit Untersuchungs-Haftbefehl gesuchten Mann (männlich, 33 Jahre) am Hamburger Hauptbahnhof fest.

"Zuvor fiel die Person einer Präsenzstreife der Bundespolizei auf, da sie auf dem Südsteg des Hamburger Hbf. wiederholt Bahnreisende in einer aggressiven Art und Weise anbettelte und von den Bahnreisenden nicht abließ. Ein Reisender sprach auch die Bundespolizei an und beschwerte sich über das Verhalten der Person."

"Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte der ungarische Mann uneinsichtig und gab an, weiterhin auf dem Südsteg betteln zu wollen."

In der Folge wurden die Personalien der Betroffenen fahndungsmäßig überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Mitte Mai 2023 wurde der aggressive Ordnungsstörer mit einem Untersuchungs-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg auf Grund von zwei Diebstahlsdelikten im besonders schweren Fall gesucht. Demnach ist der Beschuldigte in diesen zwei Fällen dringend tatverdächtig gemeinschaftlich und gewerbsmäßig im März 2023 in Büroräume in Hamburg eingebrochen zu sein und dort Elektronikware (PC, Lautsprecher) entwendet zu haben.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell