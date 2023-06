Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 25-Jähriger in Hamburg festgenommen: Onkel bezahlt in Düsseldorf über 1.000 Euro Geldstrafe und kann Haftstrafe abwenden-

Ein junger Mann erschien am 10.06.2023 gegen 12.00 Uhr in der Gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof um seinen Ausweisverlust bei der Bundespolizei anzuzeigen.

"Offensichtlich war dem jungen Mann aber nicht bewusst, dass dazu auch seine Personalien aufgenommen und überprüft werden."

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab schnell eine Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Ende Mai 2023 wurde Verurteilte mit einem Haftbefehl (Diebstahlsdelikte) gesucht, da er eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 1.130 Euro nicht gezahlt hatte. Darüber hinaus hatte der deutsche Staatsangehörige auch eine Ladung zum Strafantritt zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen offensichtlich ignoriert."

Jetzt war guter Rat teuer (im wahrsten Sinne des Wortes) ...

Nur noch die sofortige Einzahlung der geforderten Geldstrafe konnte den Polizeipflichtigen von einer bevorstehenden Freiheitsstrafe in einer Haftanstalt befreien.

"Nach mehreren erfolglosen telefonischen Versuchen einen "Geldgeber" zu finden, erklärte sich letztendlich der Onkel in Düsseldorf bereit die gesamte Geldstrafe zu bezahlen. Der Mann suchte das Bundespolizeirevier in Düsseldorf auf und zahlte dort 1.130 Euro in bar ein."

Erleichtert konnte der junge Mann in Begleitung seiner Freundin das Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof nach drei Stunden als "freier Mann" wieder verlassen.

Gut, dass die Familie meistens weiter hilft...

