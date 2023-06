Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Person hat Fahrrad nicht unter Kontrolle - Vollstreckung eines Haftbefehls durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 16.06.2023 gegen 23:00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (24 Jahre) am Hamburger Hauptbahnhof fest.

"Der Mann wurde durch eine Präsenzstreife der Bundespolizei im Hamburger Hbf. auf dem Südsteg dabei beobachtet, wie er sein mitgeführtes Fahrrad unkontrolliert schob und wiederholt andere Bahnreisende damit fast berührte. Diese Bahnreisenden wichen der Person aus und beschwerten sich über das Verhalten des Mannes."

In der Folge wurden die Personalien der Betroffenen fahndungsmäßig überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Anfang Mai 2023 wurde der Verurteilte wegen eines Diebstahldeliktes mit einem Haftbefehl gesucht. Der deutsche Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von 600 EUR nicht gezahlt und hatte jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Nach Zuführung zum Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. gab der Mann während der Durchsuchung an, den geforderten Geldbetrag zahlen zu wollen, aber nicht zu wissen, ob er genügend Bargeld auch mit sich führe.

Zunächst händigte er 400 EUR den Bundespolizisten aus. Da der Gesuchte zum Teil sechs Bekleidungsschichten trug, dauerte die Durchsuchung in der Bundespolizeiwache ungewöhnlich lange. In diversen Bekleidungsgegenständen konnte am Ende ausreichend Bargeld aufgefunden werden, sodass der Mann die geforderte Geldstrafe zahlen und die Einlieferung in eine Haftanstalt verhindern konnte.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell