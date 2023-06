BPOL-HH: 1,9 Promille: Sexuelle Belästigung durch alkoholisierten Mann im Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Am 16.06.2023 gegen 23:00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (24 Jahre) am Hamburger Hauptbahnhof fest. "Der Mann wurde durch eine Präsenzstreife der Bundespolizei im Hamburger Hbf. auf dem Südsteg dabei beobachtet, wie er sein mitgeführtes Fahrrad unkontrolliert schob ...

