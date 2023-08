Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg

Goslar (ots)

Diebstahl von Handtasche:

Am 29.08.2023 gegen 10:30 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Lebensmittelmarkt in Harlingerode. Sie hing ihre Handtasche in den Einkaufswagen und erledigte ihren Einkauf. Nach Beendigung des Einkaufes stellte die Geschädigte fest, dass die Handtasche entwendet wurde.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell