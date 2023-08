Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Ankündigung Kontrolle des Ferienreiseverkehrs

Montabaur (ots)

Am Dienstag, 22.08.2023, beabsichtigt die Polizeiautobahnstation Montabaur, eine Kontrolle des Ferienreiseverkehrs durchzuführen. Hierzu wird den Medienvertretern die Möglichkeit der Teilnahme in der Zeit von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr eingeräumt. Anmeldungen sind bis zum 22.08.2023, 08:00 Uhr, unter der Telefonnummer 02602/9327-0 oder per Email pastmontabaur@polizei.rlp.de möglich.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell