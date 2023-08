POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - Abschlussmeldung

Krunkel (ots) - Am Dienstag, den 08.08.2023, kam es gegen 17:09 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Neuwied zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und eines PKW. Alle Fahrstreifen sind zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Koblenz Polizeiautobahnstation Montabaur ...

