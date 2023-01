Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230106.3 Kiel: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall in Wohnung vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Polizeibeamte einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen vorläufig fest, die im Verdacht stehen, einen 23-Jährigen in seiner Wohnung im Fanöweg beraubt zu haben. Ein Haftrichter am Amtsgericht Kiel erließ am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gegen die beiden Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle. Ein Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand drangen der 19-Jährige und der 20-Jährige gegen Mitternacht in die Wohnung des ihnen bekannten 23-Jährigen im Fanöweg ein, schlugen mehrfach auf ihn ein und entwendeten zwei Handys.

Polizeibeamte konnten die beiden Tatverdächtigen wenige Minuten nach dem Raubüberfall aufgrund eines Zeugenhinweises noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen und brachten sie zunächst ins Polizeigewahrsam.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den leichtverletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach der Vorführung am Donnerstagnachmittag am Amtsgericht Kiel erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gegen die beiden Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle. Der Haftbefehl gegen den 20-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Der 19-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell