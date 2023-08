Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugenaufruf nach Nötigung/Gefährdung im Straßenverkehr

Neustadt/Wied (ots)

Am Mittwoch, den 09.08.2023, zwischen 17:25 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef und Neustadt/Wied zu mehreren Verkehrsverstößen. Der Fahrer eines grau- oder anthrazitfarbenen Ford Transit überholte einen PKW zwischen dem linken Fahrstreifen und der Mittelschutzplanke. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte durch ein Ausweichen der Geschädigten verhindert werden. Danach fuhr der Ford Transit über drei Fahrstreifen auf den Seitenstreifen und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere LKW.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

