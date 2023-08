Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Imbisswagen eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In einen Imbisswagen, der auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Industriestraße abgestellt war, wurde zwischen Dienstag (07.08.2023, 17:15 Uhr) und Mittwoch (08.08.2023, 10 Uhr) eingebrochen. Aus dem Innern des Wagens wurden eine geringe Menge Bargeld sowie zahlreiche Getränke gestohlen. Sie haben etwas beobachtet? Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell