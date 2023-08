POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag (07.08.2023), gegen 11:00 Uhr, befand sich eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße. Als sie an der Kasse stand und bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre große graue Handtasche entwendet wurde. Diese hatte die Geschädigte während des Einkaufs an ihrem Rollator befestigt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche ...

