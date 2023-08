Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (07.08.2023), gegen 11:00 Uhr, befand sich eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße. Als sie an der Kasse stand und bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre große graue Handtasche entwendet wurde. Diese hatte die Geschädigte während des Einkaufs an ihrem Rollator befestigt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben - Ihre Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell