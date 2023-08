POL-PPRP: Unfall auf Parkplatz - Fußgängerin verletzt

Ludwigshafen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde am 07.08.2023, gegen 15:30 Uhr, eine 53-jährige Motorradfahrerin in der Rheinuferstraße. Sie war beim Abbiegevorgang von der linken Spur in Richtung der Auffahrt B44 (in Fahrtrichtung A650) mit dem auf der rechten Spur fahrenden Auto eines 60-Jährigen zusammengestoßen und hierdurch gestürzt. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt. Sie wurde in ...

