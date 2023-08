Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 36-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin kam am Sonntag (06.08.2023), gegen 06:30 Uhr, in der Straße Unteres Rheinufer beim Abbiegevorgang in die Hemshofstraße von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Gebäude auf. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug in Flammen. Ein 32-jähriger Zeuge des Unfalls holte die Frau aus ihrem Auto und brachte sie in Sicherheit.

Die 36-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und stand unter Schock. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Auto der 36-Jährigen brannte vollständig aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

