Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Einer bislang unbekannten Person gelang es am Montagmittag (07.08.2023) zwischen 12:10 Uhr und 13:20 Uhr in ein parkendes Auto am Ludwigsplatz einzudringen. Hieraus entwendete die Person Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Der Halter hatte in seiner Abwesenheit einen ihm verdächtig erscheinenden Mann bemerkt. Diesen konnte er wie folgt beschreiben: etwa 1,80m groß, schlank, jünger, dunkler Teint mit Rucksack. Er habe in einer ihm unbekannten Sprache telefoniert. Ob der Mann im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Wir bitten um Hinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich Ludwigsplatz etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell