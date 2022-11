POL-MFR: (1429) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Montag (28.11.2022) - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (24.11.2022) warfen Unbekannte mehrere Glasflaschen aus einem Gebäude im Nürnberger Stadtteil Steinplatte und verletzten eine vorbeikommende Frau am Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:30 Uhr warf ein bislang Unbekannter mehrere Glasflaschen aus dem Fenster eines Gebäudes an der Ecke Steinplattenweg / Bad Bernecker Straße. Eine der Glasflaschen traf hierbei eine ...

mehr