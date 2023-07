Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl realisiert

Apolda (ots)

Gestern realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 40-jährigen Apoldaer. Im Rahmen einer Streife wurde der Betroffene von den eingesetzten Beamten im Stadtgebiet angetroffen und angehalten. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Da er die Geldstrafe in Höhe von knapp 500 Euro nicht aufbringen konnte, muss der 40-Jährige die nächsten 15 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Goldlauter verbringen.

