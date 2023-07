LPI-J: Einstellung der Vermisstenfahndung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Seiner persönlichen Sachen entledigt wurde Mittwochmittag ein 20-Jähriger in Orlamünde im Saale-Holzland-Kreis. Dieser saß am Bahnhof und wartete auf den Zug. Plötzlich kam ein 15-Jähriger auf ihn zu und forderte, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe seines Rucksackes. Dem leistete der 20-Jährige Folge und der Täter entfernte sich, mitsamt seiner Beute, zügig. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Rucksack in ...

