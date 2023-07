LPI-J: Bienenkasten abgebrannt

Weimar (ots) - Mehrere Fahrbomben wurden von Unbekannten gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Weimar Nord geworfen. Zu der Aktion kam es am Mittwochmorgen zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr. Die mit blauer Farbe gefüllten Beutel verursachten auf diese Weise einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Haus. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

