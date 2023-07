Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 24. Juni 18 Uhr und dem 2. Juli 16:30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Möhnestraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten einen Fernseher und eine Spielekonsole. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Marsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 16 Uhr sind Unbekannte in eine Garage in der Münzstraße eingebrochen. Die Täter hebelten das Tor auf und entwendeten verschiedene Metall- und Elektroteile. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Sundern: Im Zeitraum zwischen Freitag 21 Uhr und Sonntag 21:20 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "Schwermecketal" eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude, durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

