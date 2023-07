Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei nach Kneipenbesuch

Arnsberg (ots)

Am Samstag gegen 1:50 Uhr wurden die Beamten zu einer verletzten Person in die Kampstraße gerufen. Nach einem Kneipenbesuch wurde ein 45-jähriger Arnsberger von zwei Unbekannten mit Faustschlägen leicht verletzt. Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: Circa 40-50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, Bart, bekleidet mit einer Lederkutte mit gelbem Emblem am Rücken 2. Person: Circa 30-40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, schwarz / weiß kariertes Hemd Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell