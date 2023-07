Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, 02.07.23, 00.55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw die Sauerlandstraße in Fahrtrichtung Niedereimerfeld. Zeitgleich befuhr eine 50-jährige Arnsbergerin die Wannestraße in Fahrtrichtung Arnsberg. Sie beabsichtigte dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße zur Sauerlandstraße zu folgen. Der 46-Jährige geriet jedoch in der Kurve der abknickenden Vorfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug der 50-Jährigen. Hierbei wurden die Frau sowie ein 15-jähriger Beifahrer verletzt, sie mussten in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Der unverletzte Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell