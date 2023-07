Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Schmallenberg (ots)

Am 30.06.2023 befuhr gegen 20:10 Uhr ein 38-jähriger Mann aus Eslohe den an der L 737 gelegenen Radweg von Werpe in Richtung Schmallenberg. Kurz vor dem Ortseingang Schmallenberg kam der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rtw dem Krankenhaus Meschede zugeführt. (Schl.)

