Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Sicherheitsscheibe

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Samstagabend, den 22.04.2023 gegen 21:00 Uhr, kam es in der Straße "Rehhardt" in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung einer Sicherheitsglasscheibe eines Einfamilienhauses. Demnach hat ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand, wie z.B. einem Stein oder einem "Nothammer", eine Glasscheibe zum Zerspringen gebracht. Der Schaden wird auf circa 1000,-EUR bis 1500,-EUR beziffert. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise die zur Tatklärung beitragen können. Insbesondere wird gefragt, wer am Abend des 22.04.2023 gegen 21:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Rehhardt" in Altenkirchen festgestellt hat.

