Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 12.20 Uhr in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf seiner Fahrt auf der A30 in Richtung Niederlande, wechselte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer unvermittelt auf den Überholfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein darauf befindlicher BMW-Fahrer nach links ausweichen. Der BMW kam daraufhin von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908/9348115 in Verbindung zu setzen.

