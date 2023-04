POL-EL: Meppen - Mercedes in Brand geraten

Freren (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 20:15 Uhr und 21:23 Uhr in der Internatstraße in Freren zu einem Geräteschuppenbrand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: ...

