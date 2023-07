Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raub am Bahnhof

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seiner persönlichen Sachen entledigt wurde Mittwochmittag ein 20-Jähriger in Orlamünde im Saale-Holzland-Kreis. Dieser saß am Bahnhof und wartete auf den Zug. Plötzlich kam ein 15-Jähriger auf ihn zu und forderte, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe seines Rucksackes. Dem leistete der 20-Jährige Folge und der Täter entfernte sich, mitsamt seiner Beute, zügig. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Rucksack in der Unterführung auffinden. Auch dem 15-Jährigen konnten sie habhaft werden. Dieser versteckte sich ebenso im Nahbereich. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, dauern derzeit noch an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet. Die Kripo Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise bitte unter Nennung der Nummer 0187225/2023 per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de oder telefonisch an 03641-812464.

