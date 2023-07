Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Container mit Schrott gestohlen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2023 und dem 19.07.2023 wurde in der Utenbacher Straße in Apolda, ein großer Rollcontainer mit Altmetall gestohlen. Auf dem Gelände des dortigen Supermarktes finden zur Zeit Abrißarbeiten statt. Als am gestrigen Tag die damit beauftragte Recyclingirma den Container abholen wollte, war dieser nicht mehr auffindbar. Der Container selbst hat bereits ein Leergewicht von knapp 4 Tonnen. Es ist also davon auszugehen, dass der Container mit Hilfe eines LKW gestohlen wurde. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 10.000 Euro liegen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

