POL-PPRP: Trickdieb entwendet Schlüsselbund

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (08.08.2023), gegen 18:00 Uhr, klingelte ein bislang Unbekannter an der Wohnungstür eines 91-Jährigen in der Burbacher Straße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Da der 91-Jährige bereits vor circa zwei Wochen vermeintlich einen Anruf der Stadtwerke erhielt, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass Wassermessungen durchgeführt werden müssen, lies er den Mann in die Wohnung. In einem Moment der Ablenkung entwendete der Unbekannte den Schlüsselbund des Geschädigten und verließ kurz darauf die Wohnung wieder.

Der Geschädigte beschrieb den Mann als circa 1,85 Meter groß, schlank und von westeuropäischem Erscheinungsbild. Er trug typische Arbeiterkleidung.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

