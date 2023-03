POL-EU: Versuchte gefährliche Körperverletzung mit Elektroschocker

Blankenheim (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch (15. März) haben gegen 2.41 Uhr zwei unbekannte Männer in einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Mürel eingebrochen. Die Männer hebelten gewaltsam eine Notausgangstüre des Markts auf und entwendeten Zigaretten in einer größeren Menge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr