Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wochenendbericht 11.08.2023-13.08.2023 Polizeiautobahnstation Montabaur

Dienstgebiet PASt Montabaur (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, wurde auf der BAB 3, in der Gemarkung Neustadt/Wied, gegen 23:30 Uhr ein PKW mit einem Videomessfahrzeug (ProViDa) bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei beiden Insassen Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Samstag, dem 12.08.2023, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der BAB 3, in der Gemarkung Deesen einen PKW, welcher in starken Schlangenlinien geführt werden soll. Noch auf der Anfahrt verunfallte der PKW mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Fahrer ein Atemalkoholwert von über 3 Promille festgestellt werden. Auch dieser Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

