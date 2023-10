Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrecher blieb ohne Beute - Unfallflucht - Kompletträder entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Eine 71-Jährige beschädigte am Sonntag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fiat Panda beim Ausparken einen in der Friedrichstraße abgestellten Maserati, wobei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand. Nach dem Unfall fuhr die 71-Jährige davon; sie konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers jedoch rasch ermittelt werden. Gegen sie wird nun eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt.

Essingen-Lauterburg: Diebstahl aus Gaststätte

Unbekannte entwendeten aus einer Gaststätte auf dem Campingplatz in der Hasenweide zwischen Freitagabend 23 Uhr und Samstagvormittag 10.30 Uhr rund 150 Euro und ca. 20 kg Schweinefleisch aus dem Kühlraum. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: In Gewahrsam genommen

Ein 23-Jähriger wurde am Samstagabend von Beamten des Polizeireviers Aalen in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Gaststätte am Bahnhof Oberkochen auffällig geworden war. Der Betreiber des Lokals hatte die Polizei verständigt, nachdem der betrunkene Mann nicht bezahlt hatte und mit einer Flasche die Scheibe des Restaurants eingeschlagen hatte. Da der 23-Jährige stark alkoholisiert war und eine deutliche Gewaltbereitschaft zeigte, wurde er letztlich in Polizeigewahrsam genommen.

Bopfingen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine 61-Jährige erlitt am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr leichte Verletzungen, nachdem sie mit ihrem Pedelec gestürzt war. Die Frau befuhr zur Unfallzeit die Burgsteige bergaufwärts, wo sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und auf die Erde stürzte. Die 61-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Sonntagnachmittag entstand. Gegen 14.30 Uhr parkte ein 62-Jähriger seinen Hyundai auf dem Parkplatz des Bucher Stausees rückwärts aus, wobei er den VW Golf einer 43-Jährigen übersah und diesen mit seinem Fahrzeug streifte.

Ellwangen: Einbrecher blieb ohne Beute

Während eine 71-Jährige im Wohnzimmer ihres Hauses in der Königsberger Straße fernsah, stieg ein Unbekannter über ein Fenster in das Schlafzimmer der Frau ein und durchwühlte dort Schubladen und Schränke. Der Einbrecher musste ohne Beute wieder abziehen, nachdem er keine Wertgegenstände auffinden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 36-Jähriger seinen VW Passat gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 3209 zwischen Unterschneidheim und Nordhausen anhalten. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Tiguan auf. Der 36-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen; die Unfallverursacherin sowie ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt.

Bopfingen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Seat, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Ipftreff abgestellt war. Der am Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960224.

Ellwangen: Kompletträder entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von insgesamt vier abgestellten Fahrzeugen 16 Kompletträder (Continental 235/35/16) im Wert von rund 4000 Euro entwendet. Die Täter verursachten an den Fahrzeugen, die sie auf Pflastersteine aufbockten einen Schaden von rund 8000 Euro. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Lorcher Straße streifte ein 88-Jähriger am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr mit seinem Mercedes Benz den Porsche Macan eines 56-Jährigen, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Heubach: 9-Jähriger von Fahrzeug erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 9-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagmittag. Der Junge querte gegen 12 Uhr - bei für ihn geltendem Grünlicht - die Gmünder Straße, wo er vom Citroen eines 22-Jährigen erfasst wurde. Dieser war aus Richtung Stadtmitte auf die dortige Ampel zugefahren. Da der 22-Jährige kurz abgelenkt war, übersah er das für ihn geltende Rotlicht. Als er seinen Fehler bemerkte, bremste er sein Fahrzeug noch ab, konnte aber nicht verhindern, dass der 9-Jährige von dem Pkw leicht erfasst wurde. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich Schürfwunden zuzog. Diese wurden im Krankenhaus versorgt.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Laawiesenweg / Einhornstraße missachtete ein 49-jähirger Hyundai-Fahrer am Samstagvormittag gegen 11 Uhr die Vorfahrt eines 46 Jahre alte VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Westhausen: 7000 Euro Sachschaden

Ein 30-Jähriger verursachte am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Sachschaden von rund 7000 Euro, als er auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen mit seinem BMW das Fahrzeug eines Gleichaltrigen streifte.

Jagstzell: Reifenplatzer

Ebenfalls auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen, platzte am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr der Reifen einer Sattelzugmaschine. Der Reifen löste sich dadurch und beschädigte zwei Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand.

