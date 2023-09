Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 14.09.2023, gegen 17:00 Uhr, bis zum 15.09.2023, um 07:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw entlang der Fahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 4000EUR. Am Morgen des 15.09.2023, gegen 05:00 Uhr, stand ein heller Van in Höhe des beschädigten Pkws auf der Fahrbahn. Eine männliche Person ging um den Van herum, stieg im Anschluss wieder in das Fahrzeug und verließ unerkannt die Unfallstelle.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

