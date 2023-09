POL-PDLU: Aufbruch mehrerer Spinde in Speyerer Schwimmbad

Speyer (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Bike kam es am 14.09.2023, gegen 13.19 Uhr in der Großen Greifengasse/Johannesstraße. Die 45-jährige PKW Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 39-jähigen E-Bikefahrers. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: ...

