POL-HB: Nr.: 0388 --Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Ort: Bremen-Huchting, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 24.06.2023, 21:40 Uhr

Am Samstagabend befuhr ein 26-Jähriger in entgegengesetzter Richtung die Bundesstraße 75 in Richtung Bremen. In Höhe der Abfahrt Mittelshuchting prallte er mit einem 34-jährigen Taxifahrer frontal zusammen. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf eine Meldung, dass es auf der B75 zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen war. Der 26-jährige, alkoholisierte Mann aus Polen war zuvor bereits mit seinem VW Passat in einem Verkehrsunfall auf dem Huchtinger Kreisel verwickelt und flüchtete. Dabei befuhr er die Abfahrt zu B75 in entgegengesetzter Richtung auf. Der 34-jährige Taxifahrer war mit zwei Fahrgästen auf der linken Spur unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Mittelshuchting der Wagen vor ihm nach rechts auswich und im gleichen Moment der VW Passat auf ihn zufuhr. Der Fahrer hatte keine Chance auszuweichen und beide Autos prallten frontal aneinander. Während die beiden Fahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht wurden, zogen sich die Fahrgäste im Taxi leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Bei einer Prüfung wurde festgestellt, dass der Mann aus Polen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 26-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, einer Trunkenheitsfahrt und Fahrerflucht verantworten.

