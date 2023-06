Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0387--Quartett beraubt 86-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 24.06.23, 09.20 Uhr

Am Samstagvormittag geriet ein 86 Jahre alter Mann in Huchting in den Fokus von vier hartnäckigen Räubern und wurde dabei verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt mit seinem Goldschmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Senior wurde im Bereich der Bushaltestelle an dem Einkaufscenter am Alten Dorfweg von vier jungen Männern gebeten, ein Foto mit ihrer Handykamera von ihnen zu machen. Nachdem er ihnen den Gefallen tat und das Handy anschließend zurückgab, umringten und umarmten die Männer ihn plötzlich. Dabei zerrten sie an seinem Arm und Handgelenk und versuchten dabei, den Verschluss seiner Uhr und seine Tasche zu öffnen. Zeitgleich zog einer an seinem Fingerring. Als der 86-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchtete das Quartett mit einem erbeuteten Goldarmband. Bei dem Überfall wurde der Senior leicht verletzt und musste von Rettungskräften vor Ort behandelt werden.

Die Räuber sollen zwischen 13 und 17 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie wurden mit kurzen, schwarzen, gelockten Haaren beschrieben. Einer trug zur Tatzeit ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, ein anderer soll eine blaue Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten. Uhren und wertvollen Schmuck. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

