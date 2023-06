Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0385--Polizei kontrolliert im Viertel und am Bahnhof--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte

Zeit: 23.06.23, 18 bis 4 Uhr

Die Polizei Bremen ging am Freitag erneut gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vor und kontrollierte unter anderem zusammen mit dem Ordnungsdienst die Drogendealer-Szene und Rückzugsorte rund um den Hauptbahnhof und im Viertel. Dazu wurden auch Gewerbekontrollen durchgeführt.

Vom Freitagabend bis in den frühen Samstagmorgen wurden dabei rund 65 Personen kontrolliert und überprüft. Hierbei beschlagnahmten die Einsatzkräfte Bargeld, mehrere Verkaufseinheiten Rauschgift wie Marihuana, Kokain oder Ecstasy, Drogenutensilien und einen Schlagwerkzeuge. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Einige mutmaßliche Drogenhändler wurden an Revieren vorgeführt und überprüft. In einem Lokal im Steintor, das auch als Rückzugsort für Straßendealer bekannt ist, fanden die Einsatzkräfte ein Schlagwerkzeug griffbereit am Tresen. Ein Mitarbeiter konnte keine Betriebserlaubnis vorweisen, so dass die Polizei die Lounge schließen musste. Das Gewerbeamt erhielt Kenntnis. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Kampf gegen die Drogen- und Gewaltkriminalität rund um den Hauptbahnhof im Einsatz. Im Fokus der Maßnahmen stehen insbesondere die Straßendealer, welche durch ihre Aktivitäten die Gesundheit der Menschen belasten, für Folgestraftaten sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bremen negativ beeinflussen.

