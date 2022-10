Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen ca.18:30 Uhr ereignete sich im Bereich MA-Neckarstadt, in Höhe der Alten Feuerwache, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Brückenstraße in Richtung Kurpfalzbrücke und bog anschließend in Richtung der NUB-Tiefgarage ab. Hierbei übersah der Fahrzeug-Führer jedoch eine, aus der Gegenrichtung kommende bevorrechtigte und bereits im Abbiegevorgang befindliche Mercedes Benz A-Klasse, einer 63-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision gab es keine Verletzten, allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 25000,00 Euro. Die beiden verunfallten Personenkraftwagen waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten letzten Endes von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell