POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike Fahrer

Waldsee (ots) - Auf dem Weg zu einem Einsatz kam es am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindernotarzt-Fahrzeuges. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn übersah eine 49-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße in den Schlittweg das in diesem Moment an ihr vorbeifahrende Einsatzfahrzeug und kollidierte mit diesem. ...

