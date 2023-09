Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streithähne unter sich

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Streit zwischen einem 66jährigen Fußgänger und einem 72-jährigen Pkw-Fahrer kam es am Mittwochmorgen in der Römerstraße. Nach Ansicht des Pkw-Fahrers lief der Fußgänger nicht auf dem richtigen Straßenteil und bat ihn zunächst, auf dem Gehweg weiterzulaufen. Davon animiert drohte der Fußgänger dem Pkw-Fahrer und stellte sich demonstrativ vor dessen Fahrzeug, so dass dieser nicht weiterfahren konnte. Nach dem Austausch diverser Beleidigungen sei der Fußgänger noch von seinem Kontrahenten angefahren worden, was aber von einem zufällig vorbeikommenden Zeugen nicht bestätigt werden konnte. Nachdem sich die Gemüter nach dem Eintreffen der Polizei etwas beruhigt hatten, konnten beide Streithähne, die den Sachverhalt selbst als "Kindergarten" bezeichneten, ihren Weg fortführen. Verletzt wurde niemand.

